Вылет женской сборной по регби-7 был задержан из-за ложной тревоги о минировании

Женская сборная России по регби-7 попала в неприятную историю, когда пыталась вылететь в Японию, где в городе Китакюсю 20-21 апреля пройдёт четвёртый этап Мировой серии, сообщает Sport24.

Перед отправкой команды на подготовительный сбор, который пройдёт в японском городе Мунаката, поступила информация о том, что самолёт, на котором должна была лететь сборная, заминирован. В результате проверки сборная России три часа не могла вылететь по назначению. Информация о минировании оказалась ложной, самолёт с командой на борту уже прилетел в Японию.



Примечательно, что это второй за последнее время случай, когда сборная России не смогла вовремя покинуть аэропорт. Ранее у команды возникли проблемы с вылетом в Ниццу, правда, в тот раз это не было связано с угрозой терроризма.



После трёх этапов из шести сборная России занимает в турнирной таблице Мировой серии седьмое место.