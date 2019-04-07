Ложе винтовки Дальмайер продано на благотворительном аукционе за € 5771

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер продала ложе своей винтовки на благотворительном аукционе United Charity за € 5771, информирует интернет-портал Biathlon-News.



С этим ложе Дальмайер семь раз выиграла чемпионат мира и завоевала две золотые медали на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Доходы от аукциона пойдут на программы по болезням сердца.



«Лаура Дальмайер – настоящая топ-спортсменка, я восхищаюсь её страстью к спорту и естественностью», – заявил покупатель. По его словам, он повесит ложе в фойе офиса своей компании.

В сезоне-2018/19 Дальмайер пропустила несколько этапов Кубка мира. Несмотря на это, она заняла 12-е место в общем зачёте. На чемпионате мира—2019 Лаура завоевала две бронзовые медали.