Аббинг: «Ростов-Дон» хорошо подготовился и весь матч придерживался плана

Левая полусредняя «Ростов-Дона» Лоис Аббинг прокомментировала победу над «Ференцварошем» со счётом 29:26 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Стопроцентную результативность показала Юлия Манагарова, все 7 бросков которой достигли цели. По 4 раза отличились Ксения Макеева, Кристина Кожокарь и Аббинг. 3 мяча забила Виктория Борщенко.

«Мы знали, что будет сложно. Хорошо подготовились, всю встречу придерживались своего плану. Теперь в хорошем настроении подходим к ответной встрече. Нам предстоит упорно работать на протяжении матча, чтобы развить свой успех в Ростове-на-Дону», — цитирует Аббинг сайт клуба.



Ответный матч пройдёт 13 апреля в Ростове-на-Дону.



В прошлом сезоне соперники уже встречались на этой же стадии Лиги чемпионов. Оба матча выиграл «Ростов-Дон» (31:29, 32:22).