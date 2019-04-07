Сыну Плющенко рекомендовали не выступать под музыку Майкла Джексона

Шестилетнему сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александру рекомендовали не кататься с ледовой программой под музыку Майкла Джексона в Европе и Азии.

В этом году вышел фильм «Покидая Неверленд», в котором легендарного музыканта обвиняют в педофилии.

«В связи со скандальным фильмом о Майкле Джексоне только в России разрешили катать Саше на соревнованиях эту программу, а на шоу за границей пишут, что нежелательно, причём не только Европа, но и Азия, которая его так любила, но тем не менее.

Я не хочу верить в этот бред, мой муж катал одну из олимпийских программ под Майкла, я очень надеюсь, что Майкла оправдают, фильм не смотрела, в показания не верю, но тем не менее 15.04. 2018 Саша катает на Кубке Плющенко заключительный раз эту программу на соревнованиях", — написала Рудковская в своём «инстаграме».