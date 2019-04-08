Легков: в глазах судей россияне практически всегда виноваты

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал о своих взаимоотношениях с иностранными спортсменами.



«С ребятами, с которыми я бегал, у меня очень хорошие отношения. Я безумно благодарен Петтеру Нортугу, который меня пригласил к себе на соревнования. Пару дней назад он прислал мне смс, сказал, что все подтверждено, а я должен быть обязательно. Конечно, я к нему поеду. Побегу спринт, да что угодно – мне приятно будет вновь выйти на одну трассу с Петтером.



Это говорит об огромном взаимном уважении. Те же отношения и с Дарио Колоньей. С ним мы вообще вместе тренировались, поскольку жили на соседних улицах в Давосе. Тренировались и с Нортугом, и с Мартином Сундбю. А Маркус Хельнер, с которым мы не тренировались, сам подстраивался под график нашей группы, чтобы приехать к нам в Кирун, например, и пробежать контрольную тренировку.



Судьи всегда на стороне норвежских лыжников в спорных ситуациях? Доля правды в этих словах есть. Чисто визуально, плюс подача журналистов, плюс разговоры болельщиков, кажется, так и есть. Я тоже над этим много думаю. Россияне практически всегда виноваты. Даже если реально нарушили норвежцы, обыгрывается все так, что ты реально начинаешь думать о собственной неправоте», — цитирует Легкова «Спорт-экспресс».

Легков: Клебо сказал, что после него побеждать будет Большунов. Я считаю так же