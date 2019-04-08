Шведы защитили титул чемпионов мира по кёрлингу

Мужская сборная Швеции стала победителем чемпионата мира по кёрлингу, который прошёл в Летбридже (Канада). В финале действующие чемпионы обыграли хозяев соревнований со счётом 7:2.

Бронзовыми призёрами стал швейцарцы, победившие команду Японии со счётом 8:4.

Шведы стали чемпионами мира второй раз подряд и девятый в истории. По количеству титулов лидируют канадцы — 36.



Сборная России заняла девятое место, повторив свой лучший результат. За команду России выступали Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов. На групповом этапе россияне одержали 4 победы и потерпели 8 поражений, не сумев выйти в плей-офф.

В 2020 году мужской чемпионат мира по кёрлингу пройдёт в Шотландии.