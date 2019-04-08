Чемпион мира по биатлону провёл тренировку в костюме динозавра

Итальянский биатлонист Доминик Виндиш провёл тренировку в Антхольце в костюме динозавра. Спортсмен выполнил стрельбу из положения лёжа и с трудом сумел подняться с коврика.

Видео доступно в «инстаграме» Доминика Виндиша.

«Улучшаю свои стрелковые навыки к чемпионату мира 2020 года в Антхольце", — написал Виндиш.

На чемпионате мира по биатлону 2019 года в Эстерсунде (Швеция) Доминик завоевал золото в масс-старте и бронзу в смешанной эстафете. 29-летний биатлонист является трёхкратным бронзовым призёром Олимпийских игра. В Сочи и Пхёнчхане Доминик завоевал бронзу в смешанной эстафете. На Олимпиаде 2018 года он также стал третьим в спринтерской гонке.

В общем зачёте Кубка мира завершившегося сезона Виндиш занял 17-е место.