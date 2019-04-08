Калла: на съёмках я сказала Самуэльссону и другим: «Не говорите со мной!»

Звёзды лыжных гонок и биатлона из Швеции и Норвегии принимают участие в съёмках телевизионного шоу на острове Родос. Спортсмены проводят матчевую встречу в различных дисциплинах на воде и пляже. За сборную Швеции выступают Шарлотт Калла, Ханна Эберг, Себастиан Самуэльссон и Калле Хальфварссон.

Команду Норвегии представляют Терезе Йохауг, Тириль Экхофф, Петтер Нортуг и Эмиль Иверсен.

По словам Каллы, она отнеслась к соревнованиям очень серьёзно.

«Я даже испугалась, когда поняла, как много это для меня значит. В пятый день соревнований я так расстроилась из-за своего выступления, что сказала Ханне, Себбе и Калле: „Тишина! Не говорите со мной!“. Думаю, я не была психологически готова к такому мероприятию. Мы с подобным сталкиваемся крайне редко. Но, когда представляешь Швецию, хочешь в любом случае выступить как можно лучше.

Кто лучший в нашей команде? В некоторых соревнованиях мы все делаем одно и то же, но иногда приходится разделиться. В таких случаях мы отправляем выполнять задания Калле. Он очень разносторонний человек", — цитирует Каллу Expressen.

Дата премьеры шоу пока не определена.