Пидручный: спортсмен-офицер звучит круто, не так ли?

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный получил офицерское звание. За высокие спортивные достижения старшине Пидручному было присвоено звание младшего лейтенанта Национальной гвардии Украины.

«В детстве я мечтал стать офицером. Поэтому после завершения карьеры задумываюсь о том, чтобы тренировать в Нацгвардии. Покидать службу не хочу, чемпионские звание прибавляет стимула быть кем-то ещё. Спортсмен-офицер звучит круто, не так ли?» — приводит слова Пидручного пресс-служба Национальной гвардии Украины.

На прошедшем чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) Дмитрий выиграл золото в гонке преследования. Пидручный — чемпион Европы 2018 года в смешанной эстафете, победитель Универсиады-2013 в масс-старте.