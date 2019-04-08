Ефимова: на мой день рождения пришёл допинг-контроль. Ребят, имейте совесть

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, как изменился её распорядок дня.

«Я стала, например, раньше ложиться спать. Вставать мне в 5:50 утра. Встать я, конечно, встану, но не смогу делать тренировку в полную силу. И допинг-контроль, опять же, может рано прийти. У меня вот на день рождения пришёл допинг-контроль. Ребят, имейте совесть, вы же можете выбрать другой день. Они поздравили, а я им говорю: „Это просто лучший подарок“, — цитирует Ефимову „Р-Спорт“.

Юлия также назвала соревнования, в которых примет участие в этом сезоне.

«Новые соревнования FINA хорошо ложатся в график. Я, в принципе, наверное, и на первый этап поехала бы, если бы он был не в Китае. А так — Будапешт, Индианаполис. Хорошая простартовка, плюс потом будет „Маре Нострум“, три недели и чемпионат мира. На Кубок мира если и поеду, то только на пару этапов — олимпийский год, риск травмы», — сказала Ефимова.