Лыжницы Седова и Нечаевская перейдут в группу Крамера

В межсезонье группу тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера пополнят две титулованных лыжницы. По информации «Чемпионата» к немецкому тренеру переходят Анастасия Седова и Анна Нечаевская, бронзовые призёры Олимпиады-2018 в Пхенчхане и чемпионата мира-2019 в Зеефельде в эстафете.



24-летняя Седова в завершившемся сезоне работала со своим отцом Николаем Седовым. Кроме медали в Зеефельде спортсменка впервые в своей карьере стала призёром этапа Кубка мира. Седова уже работала с Крамером в сезонах 2016/17 и 2017/18, однако по окончании олимпийского сезона сотрудничество со специалистом прекратила, мотивировав отсутствием прогресса в результатах.



27-летняя Анна Нечаевская прошлый сезон провела в группе Егора Сорина. Однако президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила в интервью проекту «На лыжи!», что опытных спортсменов в группе у Сорина не будет.

Окончательный список тренировочных групп будет утверждён на исполкоме ФЛГР 25 апреля.