41 штангист не допущен на ЧЕ из-за проблем с использованием системы ADAMS

Более 40 тяжелоатлетов, прибывших на чемпионат Европы в Батуми (Грузия), не были допущены к участию в соревнованиях в связи с проблемами с заполнением данных в системе ADAMS. Международная федерация тяжёлой атлетики заявила, что жалобы на технические проблемы не принимаются, и предупредила атлетов о возможном недопуске на Олимпиаду-2020 в случае повторения подобного.

От решения IWF пострадал 41 спортсмен из 18 стран Европы.

Антидопинговая система ADAMS была введена в 2005 году и часто критиковалась спортсменами за сложность и технические сбои. Многие сборные, в которых нет постоянного администратора, жалуются на то, что им тяжело адекватно отслеживать данные о спортсменах.



В ВАДА сообщили, что официальных жалоб на ADAMS от участников чемпионата Европы не поступало, но признали, что знают о трудностях с работой в этой системе. В частности, некоторые спортсмены даже не смогли выполнить вход в систему.

«Меня злит то, что эта система не стала лучше и программное обеспечение тяжело даётся пользователям. Я впервые использовал ADAMS в 2006 году, сейчас система выглядит так же. Разница лишь в том, что теперь вход выполняется ещё дольше», — цитирует бельгийского тяжелоатлета Тома Гогебуэра Inside the Games.