Экипаж Самохина занял шестое место на Гран-при Канн в классе «Дракон»

1-4 апреля в Каннах был разыгран традиционный Гран-при Канн в классе «Дракон». Из 51 участника пять экипажей вышли на старт под российским флагом. Лучший результат среди них показал экипаж Яхт-клуба Санкт-Петербурга Дмитрия Самохина – 6-й.

Победителем стал португальский экипаж яхты «Mercury» Педро Ребело де Андраде.



«Эта гонка прошла в свежем ветре, когда мы могли бы показать результат. Но подвела поломка электропомпы. Воду пришлось откачивать ручной помпой, а потом просто ведром. Так что минус один человек в открене, а это скорости не добавляло. Ну и в целом пока не вкатились в сезон и не набрали форму. В общем, на следующем этапе в Кашкайше попробуем лучше выступить. Планы на серию – отобраться в финал. А в финале выступить как можно лучше», – заявил Самохин.



Следующая регата Европейской серии класса «Дракон» стартует уже 1 мая в Кашкайше (Португалия).