Олимпийский чемпион в лыжных гонках Крюков объявил о завершении карьеры

Российский лыжник, олимпийский чемпион Ванкувера-2010, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков официально объявил о завершении профессиональной карьеры.



«Я официально заявляю, что ухожу из большого спорта, у меня было около года на размышления. Рядом со мной хорошие друзья, тренер – Юрий Каминский. Он влюбил меня в лыжные гонки. Мы прошли с вами весь наш путь.

Карьера была насыщенной. Благодарю судьбу за то, что оказался в лыжных гонках. В целом поставляю себе пятёрку. Три золотые медали чемпионата мира, Олимпиада. Есть, конечно, осадочек – Олимпиада в Сочи – для нас это был траур. Серебро. Я полгода переживал: мысли, слёзы. Большое спасибо моим друзьям, они подарили мне пластиковую золотую медаль. И я переубедил себя в том, что у меня золото», – передаёт слова Крюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Помимо победы в Ванкувере Крюков является серебряным призёром Сочи-2014 в командном спринте. На чемпионатах мира лыжник завоевал пять медалей — три золота, серебро и бронзу.

Крюков: официального решения о завершении карьеры ещё не принял