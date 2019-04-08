Экипаж Рытова и Просихина завоевал бронзу на чемпионате мира по парусному спорту

Российский экипаж Игоря Рытова и Владимира Просихина завоевал бронзовую медаль на чемпионат мира по парусному спорту в классе Melges20. Соревнования прошли в Майами (США) и завершились 7 апреля.



«Чемпионат прошёл для нас сложно, не очень получались старты, да и другие моменты гонки не всегда были удачны, часто на дистанции мы оказывались в роли догоняющих. Хорошо, что со скоростью у нас порядок», – заявил Рытов.

Чемпионами мира стала итальянская Stig Алессандро Ромбелии с титулованным Франческо Бруни. Серебро завоевала Heartbreaker Роберта Хьюза, которая представляет США.



Следующими соревнованиями для российских экипажей станет Европейская серия на Сардинии (Италия), которая стартует 26 апреля.