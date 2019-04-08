Каминский: я бы встал на колени, если бы Крюков продолжил тренироваться

Тренер Юрий Каминский прокоментировал решение олимпийского чемпиона лыжника Никиты Крюкова завершить карьеру.

«Я находился рядом, видел факт снижения мотивации. Весной, летом было понятно, что этот сезон будет последним в карьере. Тот опыт, которым владеют Никита и Саша Легков, не до конца передан. Я бы встал на колени, если бы Никита продолжил тренироваться.

Вместе с ним уходит определённая эпоха. В мире меняется тактика. Все боролись против Крюкова, а сейчас такого нет.

В чём мы отстаём от шведов, норвежцев? Системный подход. Объединения науки и спорта у нас нет, как в ведущих странах Скандинавии. Попытка Никиты вывести нас на другой уровень очень меня радует. У нас прекрасно работают детские тренеры, мы растём. Но окончательно сформировавшейся системы нет", — передаёт слова Каминского корреспондентка «Чемпионата» Арина Лаврова.

33-летний Никита Крюков выиграл золото Олимпиады 2010 года в спринте. На Играх в Сочи он завоевал серебро в командном спринте. Никита также является трёхкратным чемпионом мира.