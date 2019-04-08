Крюков — о завершении карьеры: будет круто получить государственную поддержку

Российский лыжник, олимпийский чемпион Ванкувера – 2010, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков поделился планами на будущее.



«Что дальше? Сочинская Олимпиада прошла для меня с переменным успехом, взял серебро. Потом Корейские игры, которые внесли лепту в моё решение. Затем появилась молодёжь, которой не стыдно передать свои полномочия. Я хочу связать свою жизнь со спортом и буду открывать лыжную академию Никиты Крюкова. Если получится получить государственную поддержу, это будет очень круто!



Как принял решение? Декабрь, начало сезона. Я начал выступать, хорошие результаты подстёгивали меня, но нет мотивации. Приведу пример: в далеком 2010 году я расстался с девушкой, которой говорил, что спорт всегда на первом месте. А сейчас у меня жена, двое детей, и они на первом месте», – передаёт слова Крюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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