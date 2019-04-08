В Норвегии предложили создать допинговую полицию

Глава Антидопингового агентства Норвегии Торхильд Видвей выступила за создание допинговой полиции в стране.

«Думаю, нам нужно создать полицейское отделение, которое займётся антидопинговой работой», — приводит слова Видвей Dagbladet.

Видвей отметила, что такое предложение во многом связано с допинговым скандалом на прошедшем чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. После рейда полиции были задержаны спортсмены из Австрии, Эстонии и Казахстана по подозрению в применении кровяного допинга.

«Кадры из Зеефельда потрясли нас. Мы не смогли в полной мере насладиться невероятными результатами наших спортсменов», — сказала Видвей.

В управлении полиции Норвегии считают, что этот вопрос не является приоритетным: «Мы не рекомендуем создание допинговой полиции. Считаем, что задачи могут быть выполнены и при нынешней формате работы полиции».