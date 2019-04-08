Лефсус: допинговая полиция в Норвегии стала бы элементом устрашающей пропаганды

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус оценил возможность создания в стране допинговой полиции. Предложение об этом выдвинула глава Антидопингового агентства Норвегии Торхильд Видвей.

«Не хочу сказать, что это стало бы решением проблемы, но может быть частью решения. Мне кажется, всё дело в нехватке ресурсов. Использование полиции послужило бы элементом устрашающей пропаганды. Это тоже является важным аспектом», — приводит слова Лефсуса Dagbladet.

После рейда полиции на прошедшем в Зеефельде (Австрия) чемпионате мира по лыжным видам спорта по подозрению в нарушении антидопьнговых правил были задержаны спортсмены из Австрии, Эстонии и Казахстана. В Германии арестовали врача Марка Шмидта, который помогал спортсменам применять кровяной допинг.