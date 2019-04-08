Тренер: в Норвегии всегда был принцип «Убить мать — плохо, но допинг — ещё хуже»

Норвежец Тронн Нистад, покинувший пост тренера сборной Австрии после выявления случаев употребления кровяного допинга лыжниками, рассказал об отношении к запрещённым препаратам.

«В Норвегии всегда был принцип, что убить мать — плохо, но связываться с допингом — ещё хуже», — приводит слова Нистада Dagbladet.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) в применении кровяного допинга были уличены австрийские лыжники Макс Хауке и Доминик Бальдауф. В ходе рейда полиции были также задержаны спортсмены из Эстонии и Казахстана.

В Германии арестовали врача Марка Шмидта, который помогал спортсменам применять кровяной допинг. Услугами Шмидта пользовались порядка 50-60 спортсменов, в год на незаконном обороте допинга немецкий врач мог зарабатывать от 400 до 900 тыс. евро.