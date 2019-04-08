Леонова: Тутберидзе держит спортсменов в тонусе, чтобы не борзели

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года, российская фигуристка Алёна Леонова рассказала об отношении к тренеру Этери Тутберидзе. На минувшей неделе Алёна сообщила, что не согласна с заявлением Тутберидзе «Как только ты спускаешься с пьедестала, ты становишься никем».

«В Интернете эта новость была популярной. Сейчас расскажу, в чём прикол. Я только вернулась из Казахстана, меня туда приглашают уже третий год тренировать детей. И тут мне звонит журналистка и предлагает прокомментировать вырванную из контекста фразу Тутберидзе. Я это интервью Этери не видела, что-то там нагородила. А затем посмотрела интервью. Если б эта журналистка мне чётко всё разъяснила, мой ответ был бы другим. А так, получила много негативных комментариев. Журналисты часто специально так делают — застают собеседника врасплох. А затем поднимается шум в Интернете.



Титулы никуда не деваются. Думаю, просто Этери так воспитывает своих спортсменов. Такими словами держит их в тонусе, чтобы они не борзели. Но всё равно я получила урок на будущее. Мне нужно было сказать журналистке: я не смотрела это интервью и отвечать не буду», — цитирует Леонову «Советский спорт».

Леонова также рассказала о своём заработке.

«У меня на данный момент выходит «ноль». Я не являюсь членом сборной России, поэтому стипендию «сборника» не получаю. Ни за какое общество я не выступаю – тоже мимо. Зарабатываю подкатыванием детей. Вначале их было совсем мало, но знакомые тренеры периодически приглашают помочь им на сборах. Но это в основном летний заработок. Третий год меня приглашают в Казахстан, провожу там полноценные сборы с юными фигуристами. Как я уже говорила, совсем недавно вернулась с таких сборов. И ещё мой тренер Евгений Владимирович Рукавицын, как только во время сезона наступает перерыв между стартами, всегда пытается найти для меня возможность подработать, используя свои связи. И не только во время сезона, но и летом. За это ему большое спасибо!» — сказала фигуристка.