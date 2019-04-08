Американская гимнастка сломала обе ноги после неудачного приземления

Американская гимнастка Саманта Керио получила жуткую травму в ходе студенческих соревнований в Батон-Руж (США). Спортсменка сломала обе ноги после неудачного приземления.

Видео доступно в аккаунте Naturally Wild в YouTube.

Зрители были потрясены случившимся, и поначалу на арене стояла полная тишина. Когда Саманту увозили медики, зрители поддержали спортсменку овацией. По предварительной информации, у Керио диагностирован перелом обеих ног и смещение коленных чашечек, сообщает Mirror.

В своём «инстаграме» Керио сообщила, что приняла решение завершить карьеру: «Это был мой последний вечер в качестве гимнастки. Спустя 18 лет я ухожу из этого вида спорта. Возможно, всё закончилось не так, как я планировала, но в жизни ничто и никогда не идёт по плану».