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Российская фигуристка дисквалифицирована на год за допинг

Фото: youtube.com
Российская фигуристка дисквалифицирована на год за допинг
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Анастасия Шакун дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев. В допинг-пробе, взятой у спортсменки во время турнира в Оломоуце, был обнаружен диуретик фуросемид.

Срок дисквалификации Шакун, выступающей в танцах на льду, отсчитывается с 10 ноября 2018 года.

Анастасия выступает в дуэте с Даниилом Рагимовым. Ранее её партнёром был Юрий Петросян. В сезоне-2018/19 Шакун и Рагимов стали вторыми на втором этапе Кубка России и третьими — на четвёртом. На турнире Ice Star 2018 года они продемонстрировали пятый результат.

Как одиночница, Шакун занималась фигурным катанием в УОР № 4 (Москва), а затем тренировалась в СШ № 2 (Москва).

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