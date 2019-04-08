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Российский ходок Бакулин временно отстранён от международных выступлений

Российский ходок Бакулин временно отстранён от международных выступлений
Другие / Лёгкая атлетика

Российский легкоатлет Сергей Бакулин временно отстранён от выступлений на международных соревнованиях, сообщается на официальном сайте Антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Бакулин – 32-летний легкоатлет, специализирующийся на спортивной ходьбе. Уроженец Инсара является бронзовым призёром чемпионата Европы–2010 на дистанции в 50 км и золотым призёром Кубка мира–2009.

В подробностях нарушения Бакулина значится: «Использование запрещённого вещества/метода».

Напомним, это не первый прецедент, в котором Бакулина связывают с нарушением антидопинговых правил. 20 января 2015 года стало известно, что РУСАДА дисквалифицировало спортсмена на три года и два месяца за нарушение антидопинговых правил, с аннулированием части результатов.

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