Российский ходок Бакулин временно отстранён от международных выступлений

Российский легкоатлет Сергей Бакулин временно отстранён от выступлений на международных соревнованиях, сообщается на официальном сайте Антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).



Бакулин – 32-летний легкоатлет, специализирующийся на спортивной ходьбе. Уроженец Инсара является бронзовым призёром чемпионата Европы–2010 на дистанции в 50 км и золотым призёром Кубка мира–2009.



В подробностях нарушения Бакулина значится: «Использование запрещённого вещества/метода».



Напомним, это не первый прецедент, в котором Бакулина связывают с нарушением антидопинговых правил. 20 января 2015 года стало известно, что РУСАДА дисквалифицировало спортсмена на три года и два месяца за нарушение антидопинговых правил, с аннулированием части результатов.

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