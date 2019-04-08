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Шипулин: Хованцев – прекрасный тренер, но он слишком много на себя взял

Шипулин: Хованцев – прекрасный тренер, но он слишком много на себя взял
Другие / Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин оценил работу старшего тренера сборной России Анатолия Хованцева в минувшем сезоне.

«Хованцев является прекрасным тренером и специалистом, но, на мой взгляд, проблема заключается в том, что в этом сезоне он слишком много на себя взял. Фактически он отвечал и за всю сборную, был старшим тренером мужской команды, отвечал за юниоров. Мне кажется, что если бы он, например, сконцентрировался только на мужской команде, то и ему было бы проще, и результат мог быть лучше.

Я всегда считал и продолжаю считать, что сборная России — одна из лидеров мирового биатлона в этом компоненте. Я бы не стал говорить, что в этом сезоне было всё так плохо. Думаю, что в целом стрельбу можно оценить на «хорошо». Что касается привлечения специалистов, то я всегда говорил, что лучший тренер в стране по стрелковой подготовке — Андрей Александрович Гербулов», – цитирует Шипулина RusBiathlon.

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