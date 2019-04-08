Французская фигуристка: Загитову с Медведевой откровенно стравливали

Французская фигуристка Аделина Галявиева, выступающая в дуэте с Луи Тауроном, призналась, что ей не по душе словесные перепалки российских болельщиков в Интернете.

«В России отличные болельщики, они любят фигурное катание. Но то, как они себя ведут в социальных сетях, уже за гранью моего понимания. Загитову с Медведевой откровенно стравливали в олимпийский сезон. Это ужасно.



Угодить всем невозможно, но вопрос в том, как ты будешь высказывать своё негодование. Я читаю комментарии в „Инстаграме“ известных фигуристок, комментарии на новостных ресурсах и потом отхожу от потока ненависти минут пять минимум. Откуда у людей столько негатива? Есть фанаты Туктамышевой, есть фанаты Медведевой, есть фанаты Загитовой. Вас объединяет любовь к фигурному катанию. Зачем ссориться? Поддерживайте своих фигуристок, но не трогайте других. Почему фанат Загитовой должен ненавидеть Медведеву и проклинать Туктамышеву, в чём логика?



В последнее время в российском фигурном катании есть очень нездоровая тенденция повышения градуса всеобщей ненависти. Всем сейчас надо успокоиться. Просто помните, что спортсмены много работают и защищают на соревнованиях честь страны. А вы болеете против них, желаете им упасть. Разве это нормально?» — цитирует Галявиеву «Спорт Бизнес Online».

Аделина также прокомментировала включение Евгении Медведевой в заявку сборной России на чемпионат мира в Сайтаме и непопадание в основной состав Елизаветы Туктамышевой. Евгения завоевала бронзовую медаль.

«На мой взгляд, Медведева поехала на чемпионат мира заслуженно, что затем и доказала в Японии. Она очень уверенно выглядела в финале Кубка России. Мне нравится, как Женя катается. Медведева — одна из немногих фигуристок, которые стараются передать зрителю как можно больше своих эмоций и переживаний. У неё очень яркие программы. Но и Лиза молодец. В 22 вернуть триксель – это круто. Просто она немного другого плана фигуристка, чем Медведева. У Лизы больше идёт упор на сильную технику. Обеих девочек есть за что уважать», — сказала Галявиева.