Волков: в мае опять начну тренироваться. Где и с кем — пока секрет

Олимпийский чемпион Сочи-2014, российский биатлонист Алексей Волков рассказал о причинах неудач в сезоне-2018/19 и своих дальнейших планах.

«Мы сделали какую-то работу, и на второй откатке я понимаю, что после откатки мне нужно не час покататься, а два. Либо пойти силовую сделать. Кто-то сделал повтор шесть раз, а я понимаю, что мне шести не хватает, надо восемь-девять. Но все тренируются по одному плану.

Просто понимал, что могу дорабатывать больше, мне это надо самому. Но я этого не делал. Я не говорю, что план плохой, тренеры плохие. Я сам для себя не доработал.

Сейчас добегаю, закатка, отдых. В мае опять начну тренироваться. Где и с кем — пока секрет», — сказал Волков в репортаже «Биатлон. Сделано в России» на «Матч ТВ».