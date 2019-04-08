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Карлсен взял верх над Карякиным и досрочно выиграл мемориал Гашимова

Карлсен взял верх над Карякиным и досрочно выиграл мемориал Гашимова
Другие / Шахматы

Действующий чемпион мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен досрочно выиграл мемориал Вугара Гашимова в Шамкире (Азербайджан). Перед 8-м туром ситуация сложилась таким образом, что помешать Карлсену выиграть турнир мог только Сергей Карякин. Россиянин отставал от норвежца на 0,5 очка, и гроссмейстерам предстояла очная встреча. Карлсен выиграл чёрными фигурами и снял вопросы о победителе соревнований.

Карлсен выиграл мемориал Гашимова в четвёртый раз. Ранее он побеждал в 2014, 2015 и 2018 годах.

На данный момент завершились ещё две партии 8-го тура. Россиянин Александр Грищук белым цветом выиграл у чеха Давида Навары, а азербайджанец Теймур Раджабов и индиец Вишванатан Ананд сыграли вничью.

Шестой мемориал Гашимова завершится завтра, 9 апреля.

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