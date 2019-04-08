Константинова: пик травмы пришёлся на январь — на чемпионат Европы

Фигуристка Станислава Константинова, которая стала лучшей из взрослых спортсменок на чемпионате России–2019, подвела итоги сезона, который провела с травмой левого голеностопа.

«Сезон получился для меня довольно странным. Раньше к последним стартам я очень уставала, но на этот раз меня преследовало такое странное ощущение, будто я что-то не сделала, будто что-то не успела.

Про лечение ещё не задумывалась — месяц ещё покатаюсь, попрыгаю, понагружаю себя, чтобы быть в хорошей форме. Пик травмы пришёлся на январь — на чемпионат Европы. Мы тогда сделали обследование, но прерывать тренировки я никак не могла. Всё это не так критично — это терпимо, это восстанавливаемо. Да, ситуация не самая простая, но в целом с этим можно жить и работать. Скоро я всё это залечу и уже к концу мая продолжу работать», — приводит слова Константиновой ТАСС.

На чемпионате Европы Константинова заняла четвёртое место, уступив место в сборной России на чемпионате мира Евгении Медведевой.