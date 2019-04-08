Кривоногова победила на дистанции 400 м на чемпионате России по плаванию

На чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве, Арина Кривоногова заняла первое место в соревнованиях на дистанции 400 м комплексным плаванием. Её время — 4 минуты 46,66 секунды.

Второй стала Анастасия Сорокина (4.47,89). Бронзовую медаль выиграла Арина Кошкина (4.48,07).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Кривоногова и Сорокина не выполнили норматив для отбора в сборную России. Для данной дисциплины он составляет 4 минуты 38,53 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва

Комплексное плавание. 400 м

1. Арина Кривоногова — 4.46,66

2. Анастасия Сорокина — 4.47,89

3. Арина Кошкина — 4.48,07.