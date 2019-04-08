Плющенко ставит для сына номер на музыку Мартона для выступлений в Азии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ставит для своего сына Александра новый номер для выступлений в Азии. В качестве музыкального сопровождения взято танго Эдвина Мартона, в сотрудничестве с которым Плющенко-старший создал немало знаменитых программ.

«В связи со сложившимися обстоятельствами готовим для Сани новый номер для выступлений в Азии — «Танго Аморе» на музыку Эдвина Мартона. В России Саша будет катать программу на музыку Майкла Джейсона 14 апреля на заключительных соревнованиях в этом сезоне», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Ранее стало известно, что шестилетнему сыну Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александру рекомендовали не кататься с программой под музыку Джексона в Европе и Азии. Причина кроется в скандальным фильме «Покидая Неверленд», в котором легендарного музыканта обвиняют в педофилии.