Россиянин Федотов откроет сезон хайдайвинга на Филиппинах

Новый сезон мировой серии по экстремальным прыжкам в воду Red Bull Cliff Diving стартует 13 апреля 2019 года в одном из живописнейших мест на земле — в городке Эль-Нидо на филиппинском острове Палаван, который примет соревнования по клифф-дайвингу впервые. Мастерство головокружительных прыжков в воду покажут лучшие хайдайверы мира, в том числе действующие чемпион и чемпионка мировой серии Рианна Иффланд (Австралия) и Гэри Хант (Великобритания).

В первом этапе 11-го сезона Red Bull Cliff Diving примут участие 24 спортсмена: 16 постоянных хайдайверов и четверо мужчин и четыре женщины, получившие «уайлд-кард». Им предстоит прыгать в воду изумрудного цвета прямо со скалы. Россию на соревнованиях представит воронежский хайдайвер Никита Федотов, получивший одну из «уайлд-кард».

Самой юной участнице женского разряда — всего 20 лет, а самому молодому из мужчин — 23 года.

Прямая трансляция соревнований начнётся 13 апреля в 11:45 по московскому времени на сайте www.redbullcliffdiving.com, телеканале Red Bull TV, в «Фейсбуке» и на YouTube.