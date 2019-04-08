Алеева выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

На чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в Батуми (Грузия), россиянка Татьяна Алеева стала второй в весовой категории до 59 кг. В сумме она показала результат 214 кг (94 + 120 кг).

Победа досталась латвийке Ребеке Кохе (221 кг). Бронзовую награду завоевала россиянка Александра Козлова (213 кг).

Для сборной России медали Алеевой и Козловой стали четвёртой и пятой на ЧЕ в Батуми. Турнир закончится 13 апреля.

Сборная России выступает на чемпионате Европы впервые с 2017 года. Прошлое континентальное первенство в Бухаресте россияне, как и штангисты из Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдавии и Турции, пропустили из-за временного отстранения, наложенного за многочисленные допинговые нарушения прошлых лет.