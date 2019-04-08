Красных стал лучшим на дистанции 400 м кролем на ЧР по плаванию в Москве

На чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве, на дистанции 400 м кролем победу одержал Александр Красных. Он показал результат 3 минуты 45,55 секунды. Второе место занял Мартин Малютин (3.46,67), третьим стал Александр Фёдоров (3.49,60).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Красных и Малютин выполнили норматив для отбора в сборную России. Для этой дисциплины он составляет 3 минуты 46,78 секунды.



Плавание. Чемпионат России. Москва

Мужчины. Кроль. 400 м



1. Александр Красных — 3.45,55

2. Мартин Малютин — 3.46,67

3. Александр Фёдоров — 3.49,60