Ефимова выиграла золото на чемпионате России на дистанции 50 м брассом

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 50 м брассом на чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве.

Второе место заняла Анна Белоусова. Третьей стала Наталья Иванеева.

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), который пройдёт с 12 по 28 июля. Ефимова и Белоусова выполнили норматив для отбора в сборную России. Для данной дисциплины он составляет 30,99 секунд.

Плавание. Чемпионат России. Москва

Женщины. Брасс. 50 м



1. Юлия Ефимова — 30,43

2. Анна Белоусова — 30,98

3. Наталья Иванеева — 31,03.