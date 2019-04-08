Фигуристка Радионова: иногда пинок под зад — это хорошо

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова считает, что иногда тренер имеет право повысить голос на спортсмена.

«Иногда надо и наорать на спортсмена. Русский человек, пока не крикнешь, не стукнешь, ничего не будет делать. Особенно ребёнок. Родитель должен настоять, потому что у каждого ребёнка бывает период, когда он отказывается работать, и родителям, тренерам надо найти нужные слова, что-то сделать, чтобы его снова заставить работать.

У меня характер такой — попробуй ударь! Я ещё сдачи дам. Со мной такого опыта не было. Спокойно работа проходила, хотя бывали скандалы. Я считаю, что иногда пинок под зад – это хорошо.

Не могу сказать, что я трудоголик, я не самый ленивый человек на земле, но, чтобы работать меня тоже надо чем-то смотивировать, честно признаюсь. Я не из тех людей, для которых неважно, день или ночь, он постоянно работают. Такой человек – Саша Самарин. Даже на сборах, пока все только пробуют лёд после отдыха, он на следующий день уже прыгал все тройные. Саша Самарин – таких, как он трудоголиков, я ещё не видела. Я не из этих людей. Но если я вижу перед собой цель, понимаю, что хочу этого добиться, то я сверну горы», — сказала Радионова в программе «Фигурвью».