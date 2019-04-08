Костин — лучший на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате России по плаванию

На чемпионате России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве, на дистанции 50 м баттерфляем победу одержал Олег Костин, показав в финале время 22,74 секунды.

Серебряную награду завоевал Андрей Жилкин (23,06). Третьим стал Андрей Минаков (23,47).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), который пройдёт с 12 по 28 июля. Костин и Жилкин выполнили норматив для отбора в сборную России. Для данной дисциплины он составляет 23,29 секунды.



Плавание. Чемпионат России. Москва

Мужчины. Баттерфляй. 50 м



1. Олег Костин — 22,74

2. Андрей Жилкин — 23,06

3. Андрей Минаков — 23,47.