Леонова: у Поповой выходит 30 тысяч рублей в месяц, у меня – ноль

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 по фигурному катанию 28-летняя Алёна Леонова, которая пока не завершила карьеру и в сезоне-2018/19 выступала на этапах Гран-при, рассказала о своём заработке.

«У меня заработок на данный момент выходит «ноль». Я не являюсь членом сборной России, поэтому стипендию сборника не получаю. Ни за какое общество я не выступаю – тоже мимо. Зарабатываю подкатыванием детей. Вначале их было совсем мало, но знакомые тренеры периодически приглашают помочь им на сборах. Но это в основном летний заработок. Третий год меня приглашают в Казахстан, провожу там полноценные сборы с юными фигуристами. И ещё мой тренер Евгений Владимирович Рукавицын, как только во время сезона наступает перерыв между стартами, всегда пытается найти для меня возможность подработать, используя свои связи. И не только во время сезона, но и летом. За это ему большое спасибо!» — приводит слова Леоновой «Советский спорт».

Тему зарплат фигуристов подняли танцоры Бетина Попова и Сергей Мозгов, рассказавшие, что их заработок составляет 30 тысяч рублей в хороший месяц.