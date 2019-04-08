Пловчиха Егорова выиграла золотую медаль ЧР на дистанции 800 м вольным стилем

Анна Егорова стала победительницей чемпионата России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве. Она преодолела дистанцию 800 м вольным стилем за 8 минут 29,65 секунды.

Второе место заняла Анастасия Кирпичникова (8.34,53). Призовую тройку замкнула Яна Курцева (8.46,92).



Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Егорова выполнила норматив отбора в сборную России. Для данной дисциплины он составляет 8 минут 33,36 секунды.



Плавание. Чемпионат России. Москва

Женщины. Вольный стиль. 800 м



1. Анна Егорова — 8.29,65

2. Анастасия Кирпичникова — 8.34,53

3. Яна Курцева — 8.46,92.