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Пловчиха Егорова выиграла золотую медаль ЧР на дистанции 800 м вольным стилем

Пловчиха Егорова выиграла золотую медаль ЧР на дистанции 800 м вольным стилем
Другие / Водные виды спорта

Анна Егорова стала победительницей чемпионата России по плаванию, который проходит в бассейне СК «Олимпийский» в Москве. Она преодолела дистанцию 800 м вольным стилем за 8 минут 29,65 секунды.

Второе место заняла Анастасия Кирпичникова (8.34,53). Призовую тройку замкнула Яна Курцева (8.46,92).

Чемпионат России по плаванию завершится 12 апреля. Турнир является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Егорова выполнила норматив отбора в сборную России. Для данной дисциплины он составляет 8 минут 33,36 секунды.

Плавание. Чемпионат России. Москва
Женщины. Вольный стиль. 800 м

1. Анна Егорова — 8.29,65
2. Анастасия Кирпичникова — 8.34,53
3. Яна Курцева — 8.46,92.

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