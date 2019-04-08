Мамун — о спортивной карьере: будто всё из другой жизни

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун сравнила жизнь до и после окончания спортивной карьеры.

«Это два совершенно разных периода жизни, и жизнь разделилась на до и после Олимпийских игр. Если до я не помню себя вне зала и принадлежащей самой себе, то после я окунулась в семейную, замужнюю жизнь. Когда мы приезжали на соревнования и бывшие гимнастки говорили Амине Василовне, что восхищались ею, она всегда смущалась и отвечала, что это было в другой жизни. Меня это всегда очень удивляло, но сейчас у меня тоже возникает такое ощущение, будто всё из другой жизни. Конечно, сны постоянно напоминают о тренировках и соревнованиях.

Когда тренировалась, то успокаивала себя позитивной установкой: «Всё, что ни делается, — к лучшему». В принципе, не люблю какие-то чёткие установки. Во время спортивной карьеры в меня верила команда, семья и близкие. Честно говоря, тренируясь, я всегда жила завтрашним днём. То я ждала Сашу три месяца, то во время напряженной работы жила от выходного до выходного, во время активного соревновательного сезона – от соревнований к соревнованиям. Сейчас стараюсь наслаждаться каждым моментом жизни, потому что мы зачастую начинаем что-то ценить, когда это теряем», — приводит слова Мамун La Personne.

Мамун завершила карьеру после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а 8 сентября 2017 года вышла замуж за пловца Александра Сухорукова, с которым была в отношениях с 2013 года.