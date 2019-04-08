Кокшаров — о составе сборной: кто не хочет биться, может оставаться дома

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров рассказал, на что будет настраивать подопечных перед матчами квалификации чемпионата Европы — 2020 с Венгрией. Первая игра пройдёт 11 апреля в Астрахани, вторая – 14 апреля в Эрде.

«Меня все прекрасно знают. И, думаю, ребята в команде тоже к этому привыкли. Кто не хочет играть, биться, стараться, может спокойно оставаться дома. В сборной с первой минуты сбора и до момента прощания все должны быть настроены по максимуму и работать от и до. Так будет и в этот раз.

Венгрия — сложный соперник, в команде собраны сильные игроки. Но, разумеется, мы будем играть только на победу. Рассчитываем на поддержку болельщиков в Астрахани. В этом городе знают и любят гандбол. Сборная России не раз проводила матчи в Астрахани и всегда получала хорошую поддержку», — приводит слова Кокшарова пресс-служба ФГР.