Тедеев — о Гаджимагомедове: провести схватку на одной ноге мало кто сможет

Российский борец вольного стиля Ахмед Гаджимагомедов в первый день чемпионата Европы в Бухаресте вышел в финал в весовой категории до 79 кг, где должен встретиться с Джабраилом Гасановым из Азербайджана. Однако схватка может и не состоятся.

В полуфинальном поединке действующий чемпион Европы травмировался — дважды хрустнуло в колене. Но фактически на одной ноге он сумел добыть победу во встрече с украинцем Алексеем Доманицким (7:0).

«Слава богу, секунданты меня не послушали — я настаивал, чтобы Зиг-Зага сняли со схватки! Что могу сказать, он показал характер, мужество, и, вне зависимости от итогового результата, он уже герой! Провести почти всю схватку на одной ноге мало кто сможет», — приводит слова главного тренера сборной России Дзамболата Тедеева пресс-служба ФСБР.

9 апреля Гаджимагомедову предстоит утром пройти процедуру взвешивания, после чего будет принято решение, бороться ли в финале.