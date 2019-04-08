Большунов: в финале Кубка мира командная тактика России не сработала

Обладатель малого Кубка мира в зачёте дистанционных гонок российский лыжник Александр Большунов согласен, что за «Большой хрустальный глобус» боролся не с Йоханнесом Клебо, а со всей сборной Норвегии.

«Да, можно сказать, я боролся со всей командой. Считаю всё же, что лыжи – индивидуальный вид спорта. Нужно чуть больше работать самому, а не полагаться на коллектив в такой мере.

Могла ли помочь командная тактика? Она, конечно, должна быть. Но возможна такая тактика только при наличии в команде пяти-шести топовых гонщиков, которые могут помогать, придерживать группу. А у нас порой бывало, что перед стартом, как в канадском Квебеке в финале Кубка мира, договорились о чём-то, обсудили. Началась гонка, мне Андрей Ларьков кивает, что надо работать. Я начал и смотрю – никого не видно. Я работаю один. Андрею Мельниченко и Денису Спицову непросто было выйти вперёд, потому что они стартовали не в первых номерах, а в контактной гонке выбраться из-за спин сложно. И в итоге командная тактика не сработала. Да и было нас всего четверо против девятерых норвежцев», — приводит слова Большунова «Тюменская арена».