Большунов: норвежцы были готовы прислать за мной чартер на чемпионат России

Российский лыжник Александр Большунов объяснил, почему не сумел выступить в эстафете на чемпионате России, который проходил в Архангельской области и вместо этого улетел в Норвегию на марафон Kobberløpet.

«Там возникло небольшое недопонимание. Я норвежцам уже давно дал согласие на участие в старте. Они объявили, что я приеду. И вместе с тем я хотел бежать эстафету на чемпионате России днём ранее. Дошло до того, что норвежцы были готовы прислать за мной чартер. Вопрос – куда сажать этот самолёт. Я ждал до последнего. Когда сообщили, что с чартером не получается, пришлось пропускать эстафету.

Сейчас хочу ещё пробежать в Норвегии соревнования Janteloppet. Их проводит знаменитый Петтер Нортуг. Там будут спринт на 100 метров, а на следующий день – масс-старт на 30 км. Причём особенность трассы в том, что будут трамплины, а часть её вообще пройдёт на горнолыжном склоне. Можно не рисковать и ехать в объезд. Но можно рвануть там, где катаются на горных лыжах», — приводит слова Большунова «Тюменская арена».

Большунов занял третье место в гонке Kobberløpet, Сундбю победил