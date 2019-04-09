ВАДА восстановило работу антидопинговой лаборатории в Бухаресте

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на своём официальном сайте объявило о восстановлении аккредитации антидопинговой лаборатории в Бухаресте (Румыния) после её приостановки в феврале 2018 года.

Таким образом, лаборатория в Румынии может снова начать проводить все антидопинговые действия, включая сбор анализов мочи и крови.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство временно отозвало аккредитацию антидопинговой лаборатории в Бухаресте из-за несоответствия её деятельности международному стандарту. Санкции вступили в силу 29 ноября 2017 года. На период отстранения все образцы были перевезены в другое место. Однако лаборатории удалось устранить все недочёты, которые обнаружила группа экспертов ВАДА.