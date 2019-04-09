Ретивых: челлендж с падением? Я самоироничный человек

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира по лыжным видам спорта в Австрии российский лыжник Глеб Ретивых, подводя итоги своего лучшего сезона в карьере, не забыл и о шуточном конкурсе весёлых картинок #retivykhchallenge, запущенном после неожиданного падения спортсмена перед финишем спринта на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония).

«Конечно, я огорчился, что упал. Планировал набрать важные очки на этапе в Отепя. Но решил отнестись к этому с юмором. Челлендж получился невзначай. Сначала люди сами стали что-то выкладывать, а я просто подхватил. А победителям отправил футболки с ими же придуманными принтами. Обидно не было, я самоироничный человек», — приводит слова спортсмена «Тюменская арена».