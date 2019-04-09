Ефимова — о старте на ЧР: недавно приехала, чуть-чуть приболела

Призёр Олимпийских игр и чемпионка мира Юлия Ефимова завоевала золотую медаль чемпионата России по плаванию на дистанции 50 м брассом. Спортсменка проплыла по лучшему результату сезона в мире, с большим запасом уложилась в отборочный норматив (30,43 против 30,99) и получила путёвку на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт с 12 по 28 июля в Кванджу (Южная Корея), но осталась недовольна собой.

«Честно говоря, плылось плохо. Недавно приехала, чуть-чуть приболела. Но главное, что финишировала первой, что отобралась. Это была главная задача. Других себе не ставила.

Завтра будет ещё тяжелее. На 200 метров конкуренция у нас всегда намного выше. Немножко переживаю. Но буду работать. На чемпионат мира нужно отбираться», — приводит слова Ефимовой «Российская газета».