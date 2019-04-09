Губерниев: у Коукаловой болело аж два года, я сам видел

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил возможность возвращения в биатлон чешки Габриэлы Коукаловой, которая пропустила два сезона.

«Представьте, друзья, глухая чешская деревушка, на печи сидит безутешная блондинка. Матушка ей: «Ну что, Габриэла, пойдёшь ли ты по воду?» Она ей отвечает: «Я бы пошла не только по воду, но и на воду, однако ноженьки мои болят». Одно прекрасное утро, она, как в сказке, ноги с печки свесила, и не болят они больше. Сразу ей тренироваться захотелось, но где-то сжимает свой меч-кладенец Вероника Виткова, бросает иглы в куклу вуду Соукаловой-Коукаловой.

Если говорить серьёзно, то всё очень странно: вчера у неё ничего не болело, потом заболело, болело аж два года, и я видел это сам. В Эстерсунде она тренировалась как ломовая лошадь. Мы не иронизируем, но в этой истории очень много странного. Я не удивлюсь, если Коукалова вернётся и будет бороться за множественные награды", — цитирует Губерниева сайт «Матч ТВ» со ссылкой на подкаст «Голос биатлона».

Коукалова — двукратная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр, обладательница Кубка мира в сезоне-2015/16.