Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года в Фукуоке

С 11 по 14 апреля в Фукуоке (Япония) пройдёт командный чемпионат мира по фигурному катанию. Участие в турнире примут сборные России, Канады, США, Японии, Италии и Франции.
Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония. Расписание соревнований
11 апреля
9:15 мск — танцевальные пары, ритм-танец.
10:35 — женщины, короткая программа.
12:40 — мужчины, коротая программа.
12 апреля
10:00 — спортивные пары, короткая программа.
11:25 — танцевальные пары, произвольный танец.
13:00 — мужчины, произвольная программа.
13 апреля
9:15 — спортивные пары, произвольная программа.
10:50 — женщины, произвольная программа.
14 апреля
8:00 — показательные выступления.
В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.
Состав сборной России
Женщины: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Андрей Лазукин, Александр Самарин.
Танцевальная пара: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Спортивная пара: Наталья Забияко/Александр Энберт.