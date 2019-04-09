Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года в Фукуоке

С 11 по 14 апреля в Фукуоке (Япония) пройдёт командный чемпионат мира по фигурному катанию. Участие в турнире примут сборные России, Канады, США, Японии, Италии и Франции.

Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.



Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония. Расписание соревнований

11 апреля

9:15 мск — танцевальные пары, ритм-танец.

10:35 — женщины, короткая программа.

12:40 — мужчины, коротая программа.



12 апреля

10:00 — спортивные пары, короткая программа.

11:25 — танцевальные пары, произвольный танец.

13:00 — мужчины, произвольная программа.

13 апреля

9:15 — спортивные пары, произвольная программа.

10:50 — женщины, произвольная программа.

14 апреля

8:00 — показательные выступления.

В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.

Состав сборной России

Женщины: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Андрей Лазукин, Александр Самарин.

Танцевальная пара: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Спортивная пара: Наталья Забияко/Александр Энберт.