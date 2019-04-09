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Газимагомедов сразится за бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе

Газимагомедов сразится за бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе
Другие / Борьба

Российский борец вольного стиля Магомедрасул Газимагомедов претендует на бронзовую медаль на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния). В утешительной схватке весовой категории до 70 кг он уверенно победил Давида Сафаряна из Армении со счётом 7:1. За медаль он сразится с представителем Великобритании Николаем Коджокару.

Кроме того успешно стартовал в квалификационном раунде весовой категории до 86 кг Владислав Валиев – он разгромил Али Шабанова из Беларуси со счётом 11:0.

Позже в категории до 92 кг Магомед Курбанов сразится с олимпийским чемпионом из Азербайджана Шарифом Шарифовым.

Россиянин Анзор Хизриев (до 125 кг) стартует поединком с представителем Молдавии Шамханом Джабраиловым, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Первым соперником Тимура Бижоева (до 74 кг) будет призёр Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира Франк Чамизо из Италии.

Первым соперником Бижоева на ЧЕ по вольной борьбе будет призёр ОИ Чамизо
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