Газимагомедов сразится за бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе

Российский борец вольного стиля Магомедрасул Газимагомедов претендует на бронзовую медаль на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния). В утешительной схватке весовой категории до 70 кг он уверенно победил Давида Сафаряна из Армении со счётом 7:1. За медаль он сразится с представителем Великобритании Николаем Коджокару.



Кроме того успешно стартовал в квалификационном раунде весовой категории до 86 кг Владислав Валиев – он разгромил Али Шабанова из Беларуси со счётом 11:0.

Позже в категории до 92 кг Магомед Курбанов сразится с олимпийским чемпионом из Азербайджана Шарифом Шарифовым.



Россиянин Анзор Хизриев (до 125 кг) стартует поединком с представителем Молдавии Шамханом Джабраиловым, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Первым соперником Тимура Бижоева (до 74 кг) будет призёр Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира Франк Чамизо из Италии.